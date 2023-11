Dupla é presa com meia tonelada de drogas em barco no Amazonas

Manaus/AM - Aproximadamente meia tonelada de drogas foi apreendida pela Companhia de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em operação conjunta com o 6° Grupamento da Polícia Militar (GPM), 9° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e com a Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal (DRE/PF).

De acordo com a polícia, cerca de 500 quilos de maconha tipo skunk estavam em uma embarcação, no município de Novo Airão, no interior do Amazonas. Além das drogas, a operação resultou na prisão de dois homens e na apreensão de embarcações.

Os detalhes serão apresentados, junto com os entorpecentes, durante coletiva da Polícia Militar, nesta sexta-feira (03).