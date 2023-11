Homem é executado na frente de vizinhos no Dia dos Finados em Manaus

Ainda de acordo com a família, a vítima havia voltado a morar com parentes a pouco tempo, pois vivia em situação de rua.

Um familiar da vítima contou que Jeferson estava caminhando ao lado de alguns vizinhos, quando dois criminosos, em uma motocicleta, se aproximaram e ordenaram que as outras pessoas se afastassem, em seguida, executaram o jovem. O veículo usado no crime foi abandonado a poucos metros do local onde Jeferson morreu.

