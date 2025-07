Dupla é presa com mais de 2 kg de drogas em Novo Airão

Manaus/AM - Dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos na quarta-feira (16) suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, no município de Novo Airão, no interior do Amazonas.

Por volta das 15h, a equipe policial recebeu denúncia de que um homem estaria em uma lancha transportando entorpecentes. Os policiais militares foram até a rua Marciano Batista, onde avistaram um homem com as características repassadas. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir com uma bolsa nas mãos, entrando em uma residência.

Durante a abordagem, os policiais militares encontraram um segundo homem dentro do banheiro, tentando se desfazer de material ilícito. Na revista, foram apreendidos, aproximadamente, dois quilos de maconha, 324 gramas com aspecto de cocaína e duas balanças de precisão.

A dupla foi encaminhada, juntamente com o material apreendido, para a 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar atividades criminosas por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.