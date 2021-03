Dupla é presa com drogas e armas dentro de kitnet em Manaus

Manaus/AM - Dois homens foram presos na noite desse sábado (6), com drogas e armas escondidas dentro de um kitinete localizado no bairro Riacho Doce, zona Norte.

As prisões ocorreram depois que uma equipe da polícia recebeu denúncia, via WhatsApp da Rocam, de que na rua Santos Dias, no mesmo bairro, um indivíduo estava com uma mochila recheada de drogas teria entrado em uma kitnet.

Os policiais foram até o local e ao chegar no endereço informado e com a autorização do proprietário, entraram na residência e encontraram o homem acompanhado de outro jovem.

Os policiais realizaram a revista no local, e encontraram a mochila contendo dois revólveres calibre 38, munições, várias porções e tabletes e drogas e uma balança de precisão e um celular.

A dupla foi presa e encaminhada ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.