Dupla é presa com drogas, arma e fuzil falso no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens Geovane da Silva Mendonça, 20, e Jeferson Meireles, 22, foram presos durante uma operação da Polícia Militar no município de Autazes. Os homens já eram investigados pela Polícia Civil e foram detidos nos bairros Cidade Nova e Mutirão, após a polícia encontrar com eles um revólver, um fuzil falso e várias porções de drogas. Geovane e Jeferson foram encaminhados à delegacia da cidade e vão responder por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

