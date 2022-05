Dupla é presa com coletes balísticos usados por facção em Manaus

A dupla foi localizada por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), no beco Salustiano. Os suspeitos chegaram a fugir ao se depararem com policiais, mas foram capturados.

Manaus/AM - Dois homens foram presos nessa quinta-feira (12), ao serem flagrados com drogas e cinco coletes à prova de balas no bairro Betânia, zona sul.

