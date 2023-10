Dupla é presa com 3 espingardas e mais de 500 munições no Amazonas

Após abordar um homem em atitude suspeita, a equipe encontrou com ele munições de arma de fogo. Questionado sobre a procedência do material, o suspeito informou que tinha armamentos para o uso daquelas munições e conduziu os militares ao local onde guardava os objetos.

Manaus/AM - Dois homens foram presos, nesta segunda-feira (02), durante ação da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), no município de Rio Preto da Eva, no Amazonas. Com eles foram apreendidos três espingardas e mais de 500 munições. Os nomes deles não foram divulgados.

