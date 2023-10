Em 3 anos, Amazonas registra mais de 6 mil golpes cometidos por app de mensagens

O delegado reforça a necessidade do cuidado ao navegar pela internet. É preciso ter atenção em ofertas tentadoras, por exemplo, vendas de produtos abaixo do preço de mercado; compartilhamento de imagens íntimas para terceiros; ou controle de pais e responsáveis sobre o que os filhos acessam em seus aparelhos celulares

“Temos um caso que aconteceu ontem, uma mulher nos procurou para relatar que recebeu mensagens de uma pessoa dizendo que era seu filho, o mesmo solicitou certas quantia em dinheiro via pix. Por sua vez, ela tinha certeza que estava falando com o familiar e acabou efetuando a transferência mais de uma vez”, informou.

Conforme o delegado Antônio Rondon, titular da Dercc, em uma média de 12 ocorrências registrada, o crime mais comum é o de falsa identidade, quando o indivíduo utiliza perfil falso no whatsApp. Ocasião que o infrator se passa por um familiar da vítima e começa a solicitar transferência em dinheiro via mecanismo pix.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.