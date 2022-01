Dupla é perseguida e presa após furtar carros em Manaus

Manaus/AM - Dois homens foram presos nessa quinta-feira (7), enquanto fazia furtos a carros no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste. Os suspeitos estavam em um carro modelo Voyage, de cor prata e placas OAN5D58, com vários objetos roubados de outros carros e um “chapolin", que era usado para bloquear a trava das portas e o alarmes dos veículos alvos da ação. Policiais militares também receberam informações de que eles tinham cometido crimes pelas adjacências do bairro Parque Dez de Novembro, na zona centro-sul, e que estariam a caminho do bairro Santo Antônio. Em ação conjunta, os policiais montaram um cerco e conseguiram capturar dois deles, o terceiro conseguiu fugir. Na revista pessoal e buscas no interior do veículo, foram encontrados diversos produtos furtados, entre eles aparelhos celulares, notebooks, máquina de cartão, bolsas, carteiras, óculos de sol e chaves de outros automóveis.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.