Dupla é baleada por criminosos em motocicleta em Manaus

Os criminosos fugiram após o crime e as vítimas foram socorridas para o Hospital Platão Araújo. Não há informações sobre o atual estado de saúde das vítimas. A polícia investiga o caso para localizar os autores e a motivação do crime.

De acordo com informações preliminares da polícia, dois suspeitos em uma motocicleta Fazer, vermelha, chegaram próximo a dupla e desceram do veículo já efetuando vários disparos contra os alvos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.