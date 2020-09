Dupla armada assalta motoristas e cobradores em estação de ônibus em Manaus

Manaus/AM - Motoristas e cobradores do transporte público foram roubados enquanto estavam na estação onde trabalhavam nas imediações do Igarapé do Passarinho, na Zona Norte, nessa quinta-feira (24).

Eles contaram à polícia que estavam conversando no local, quando dois homens surgiram armados em uma motocicleta e anunciaram o assalto.

As vítimas foram coagidas violentamente e obrigadas a entregar objetos pessoais a renda dos três veículos que estavam parados no ponto.

Em seguida fugiram deixando os trabalhadores sem nada. A polícia fez incursões na área, mas não conseguiu capturar os criminosos.