Drogas escondidas em caixas com peixes são apreendidas no Porto de Manaus

Manaus/AM - Quatro tabletes de drogas foram apreendidos, nesta quinta-feira (15), na rua Taqueirinha região do Roadway, Centro de Manaus.

A equipe policial realizava patrulhamento, quando recebeu informações que uma embarcação vinda do município de Fonte Boa estaria com entorpecentes escondidos em uma caixa com peixes. Durante as buscas, a caixa com quatro tabletes de pasta base de cocaína. Ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta a população que informe as ações criminosas, imediatamente, por meio do Whatsapp Denúncia/Linha Direta (97) 98411-9447 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em total sigilo.