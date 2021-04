Drogas avaliadas em R$6,5 milhões são apreendidas no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas deflagrou, nesta segunda-feira (12), por volta das 7h, a operação ‘Guilhotina’, que resultou no cumprimento de mandado de prisão temporária em nome de dois indivíduos, pelos crimes de furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação iniciou na última sexta-feira (09), quando foram apreendidas 1,6 tonelada de maconha do tipo skunk, no município de Novo Airão. A droga está avaliada em R$ 6,5 milhões.

De acordo com o delegado Bruno Fraga, a Polícia Civil, por meio do DPI, recebeu uma informação que havia uma quantidade significativa de droga próximo ao município de Novo Airão. Sendo assim, imediatamente as equipes iniciaram as diligências para localizar a droga.

“Identificamos que dois profissionais da segurança pública estavam envolvidos no caso, mas isso não reflete o trabalho da polícia. Em menos de 24 horas após a notícia-crime conseguimos efetuar as prisões e apreender o material ilícito. Esta é a primeira fase da operação ‘Guilhotina’, pois as investigações devem continuar e pretendemos mostrar com brevidade mais resultados acerca desta ação”, destacou Fraga.

Segundo a autoridade policial, houve o transporte dessa droga de Manaus para Novo Airão, e as equipes conseguiram identificar alguns veículos que participaram da ação criminosa. No decorrer das investigações, dois indivíduos, com nome e idade não revelados, foram identificados e presos nesta segunda-feira, em cumprimento a mandados de prisão. A ação ocorreu em bairros distintos da zona centro-sul.

Procedimentos – Os indivíduos irão responder por furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos trâmites cabíveis, eles serão conduzidos à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.