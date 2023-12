Droga avaliada em R$225 mil escondida em caixa térmica é apreendida no Amazonas

A apreensão ocorreu por volta das 9h45, durante fiscalização na lancha Glória a Deus 4. A embarcação havia saído de Tabatinga e tinha como destino a capital amazonense. Durante a ação, a cadela com faro para narcóticos, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), sinalizou que na caixa havia entorpecentes.

Manaus/AM - Policiais militares em operação na Base Fluvial Arpão apreenderam, neste sábado (2), drogas avaliadas em R$225 mil, que estavam escondidas em uma caixa térmica, em Coari, no Amazonas. A ação contou com o auxílio da cadela policial Havana.

