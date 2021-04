Droga avaliada em R$ 6 milhões é encontrada em caixa de gelo no Amazonas

Conforme o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, no momento da apreensão, o barco estava navegando pelo Rio Solimões, nas proximidades daquele município, ocasião em que as equipes realizaram a abordagem e localizaram em uma das caixas de gelo da embarcação as drogas. O barco tinha como destino Manaus.

A droga foi apreendida em uma embarcação nas proximidades da comunidade do Jacaré, no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros da capital).

Manaus/AM - Dois homens foram presos neste domingo (18), ao serem flagrados com cerca de 600 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em R$ 6 milhões.

