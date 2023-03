Doze pessoas são presas com armas e drogas no Amazonas

Manaus/AM - Doze pessoas foram presas nas últimas 24 horas no Amazonas. As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Eirunepé, Santa Izabel do Rio Negro e Uarini e em Presidente Figueiredo.

Quatro armas de fogo foram apreendidas com os suspeitos, além de R$1.064 em dinheiro e cerca de 61 porções de entorpecentes. A maioria das prisões foi efetuada por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Cidade de Deus, zona norte da capital, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam dois homens, com idades entre 28 e 33 anos com três armas, 18 munições, seis celulares, uma balança de precisão e R$608 em dinheiro. Eles foram levados para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares da Rocam prenderam dois homens, com idades entre 22 e 29 anos, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Lago Azul, naquela mesma zona. Com eles foi achada uma arma, de fabricação caseira, três munições intactas, de calibre 12, 53 porções de cocaína, uma porção média de pedra oxi e R$ 89 em dinheiro. Os homens foram conduzidos para o 6°DIP.

No município de Uarini (a 565 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam uma mulher, 23, pelo crime de roubo, tendo como vítima, um homem, 76. Ela teria se apropriado de R$250.

A outra prisão também ocorreu em Uarini e nos munícipios de Eirunepé e Santa Izabel do Rio Negro. E a apreensão de uma quantia de dinheiro em Presidente Figueiredo.