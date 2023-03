Trio preso por roubar dinheiro de idosos fez mais de 40 vítimas no Amazonas

Manaus/AM – Almir Padron de Azevedo, 40, Hilarildo Monteiro dos Santos Sobrinho, 28, e Luís Carlos Pinto Junior, 20, foram presos nessa segunda-feira (6), em Rio Preto da Eva, suspeitos de aplicarem golpes e roubarem dinheiro de idosos no município. Eles fizeram mais de 40 vítima em aproximadamente quatro meses.

O delegado Cristiano Brasil explica que o trio agia sempre observando idosos que estavam no caixa eletrônico sozinhos e oferecendo “ajuda” a eles para efetuar saques e outras transações.

Uma vez que as vítimas entregavam os cartões aos acusados, eles trocavam por outros cartões e roubavam o dinheiro das mesmas.

“Idosos que buscavam as agências bancárias, geralmente pela manhã, e lá eram enganados. As pessoas chegavam, conversavam e ofereciam ajuda e eles acabavam aceitando. Durante esse “auxílio simulado”, o trio fazia empréstimos, transferências, tirava a biometria para que eles pudessem utilizar o cartão sem a biometria e facilitar a retirada do dinheiro da conta”, explica o delegado.

Almir, Hilarildo e Luís, geralmente atacavam no início e no fim do mês, quando os idosos recebiam aposentadoria ou algum tipo de benefício do governo, segundo o delegado.

Após o recebimento de várias denúncias, a investigação começou e a polícia chegou ao carro que era utilizado pelos suspeitos.

“Com base nessas informações nós passamos a monitorar essas agências bancárias nesses horários e com isso conseguimos no sábado (4), ver quando esse veículo estava lá (...) Após uma fuga rápida nós conseguimos fazer o cerco e prendê-los”, diz Cristiano.

No momento da prisão, o trio estava com R$ 1 mil de uma idosa que tinha acabado de roubar, e também com cinco cartões bancários em nomes de outras pessoas, que de acordo com a polícia, eram usados para trocar pelos dos idosos.

“Quando estava orientando o idoso, ao final do serviço eles trocavam o cartão. Então o idoso achava que estava recebendo o cartão dele, mas na verdade estava recebendo o cartão de terceiros”, finaliza.

O trio confessou o crime e disse que estava atuando com o golpe há aproximadamente quatro meses na cidade. Eles são moradores de Manaus e iam ao município só para cometer os furtos.

A polícia afirma que mais 40 pessoas já registraram denúncia contra Almir, Hilarildo e Luís e quem foi vítima dos acusados pode procurar a delegacia de Rio Preto da Eva. As investigações seguem para prender outros possíveis envolvidos.