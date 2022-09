Disfarçados de policiais civis, criminosos sequestram empresário, PM e familiares no Amazonas

Manaus/AM – As famílias de um empresário e de um policial militar foram sequestradas nessa terça-feira (6), no município de Manacapuru, por criminosos disfarçados de policiais civis. No total, o grupo raptou 12 vítimas.

Segundo o empresário, o grupo invadiu a casa da sogra dele, onde eles estavam pela manhã e anunciou o assalto. No imóvel, eles roubaram joias, celulares e R$ 60 mil.

O empresário contou à polícia que também foi obrigado a transferir grandes quantias em dinheiro para a conta dos suspeitos.

Em seguida, a família foi sequestrada e levada para um cativeiro, no KM 19, da AM-352. No meio do trajeto, o policial militar se aproximou do grupo ao ver a farda da Polícia Civil, mas foi rendido pelo bando.

O PM também foi obrigado a entrar em um dos três carros usados pelos suspeitos e foi obrigado a levá-los até a sua casa. Lá, três pessoas da família foram sequestradas também e levadas com o restante do grupo a uma residência usada como cativeiro em um ramal.

No local, as vítimas foram extorquidas novamente e quando já não tinham mais o que entregar foram abandonadas na casa. Antes de sair, os criminosos ainda destruíram o sistema de internet do cativeiro e furaram os pneus de três motos que estavam no local para dificultar o socorro das vítimas.

Elas tiveram que pedir ajuda a moradores da área para acionar a polícia. O carro do empresário, que foi levado pelos bandidos, foi abandonado em outro ponto da estrada.