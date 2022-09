Cadeirante é morto com mais de 16 tiros na frente de casa em Manaus

"A vítima estava acompanhada com algumas pessoas, e quando viram que os autores estavam vindo, correram, e ele [Misael] como era cadeirante ficou sozinho. Então foi com requinte de crueldade mesmo, descarregaram todas as munições, sendo mais de 16 tiros", disse o delegado Fábio Silva.

De acordo com informações da polícia, dois criminosos armados chegaram no local a pé e mataram o rapaz a tiros na frente da casa dele.

Manaus/AM - O cadeirante Misael Farias de Oliveira, 29, foi morto com mais de 16 tiros nesta quarta-feira (7), em frente a casa onde morava na rua B, no bairro Parque São Pedro, em Manaus.

