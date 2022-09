'Serial Killer' suspeito de estuprar dois homens e matar quatro vira réu em processo

Daniel Eduardo Fuenmayor Rojas, 28, mais conhecido pela polícia como “Serial Killer” virou réu em um processo que apura o estupro e a morte de um morador de rua na cidade de Boa Vista, em Roraima.

O homem foi preso em 15 de agosto, mesmo dia do crime, após ser reconhecido por dois jovens que encontraram o corpo da vítima em uma rua do bairro Santa Tereza.

Na ocasião, o morador de rua ntônio Francisco Memória de Carvalho, 48 anos, estava com o rosto bastante machucado e as calças abaixadas na altura do joelho. As partes íntimas do homem estava bastante ensaguentada.

A autoria do estupro e do homicídio por parte de Daniel foi comprovada mais tarde, quando a polícia teve acesso as câmeras de vigilância da rua, que filmaram toda a ação.

As imagens mostram que Francisco estava dormindo quando foi atacado pelo Serial Killer. Ao perceber a tentativa de estupro, ele tentou reagir, mas foi brutalmente espancado a socos e ficou agonizando.

Enquanto isso, Daniel consumou o estupro e a vítima acabou falecendo. Além da morte do morador de rua, o réu também é suspeito de vários outros crimes na cidade.

Entre eles estão o assassinato de um homem de 52 anos, que foi encontrado com o braço decepado em novembro 2021, o duplo homicídio de um idoso de 81 anos e do filho dele de 55 anos, em abril de 2021 e a tentativa de homicídio e o estupro de outro homem, que também foi brutalmente agredido pelo serial.