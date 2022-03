Disfarçado de militar, homem assalta visitantes dentro do Musa em Manaus

Essa não é a primeira vez que assaltos acontecem no Musa. Em novembro, um caso muito semelhante ocorreu quando um homem, também fardado, rendeu um grupo no serpentário e levou todos os objetos de valor das vítimas.

Segundo as vítimas, o suspeito usava um uniforme e rendeu o grupo com uma pistola, quando elas faziam uma trilha. Na ação, ele levou celulares, dinheiro e joias.

Manaus/AM - Um homem se passou por militar para assaltar um grupo de ao menos 20 visitantes e funcionários do Museu da Amazônia (Musa), nesse sábado (12), na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte.

