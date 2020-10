Dinheiro colombiano é apreendido e 16 são presos no Amazonas

Manaus/AM - Durante patrulhamento realizado no final de semana, a Polícia Militar prendeu 16 pessoas e apreendeu um adolescente no interior do estado, suspeitos de envolvimento nos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e furto. Ao todo, foram apreendidas duas armas de fogo, oito mil pesos colombianos, R$ 369 em espécie e porções de entorpecentes. As ocorrências foram registradas em oito municípios, entre a noite de sexta-feira (23) e a madrugada de segunda-feira (26).

Na manhã de domingo (25), policiais militares do município de Itamarati prenderam um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 e munições. O infrator foi conduzido à delegacia do município para os procedimentos legais.

No município de Tabatinga, um homem de 28 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas. A dupla estava consumindo entorpecentes em via pública, quando foi abordada pela polícia. Com eles, foram apreendidas 16 porções de entorpecentes, oito mil pesos colombianos e R$ 313 em espécie. O adolescente vai responder por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

O 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Carauari (788 quilômetros de Manaus) prendeu quatro pessoas envolvidas em um furto a um supermercado. O quarteto havia entrado no estabelecimento, levando vários objetos alimentícios. Os indivíduos foram identificados através de câmeras de segurança e foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis.