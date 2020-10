Bebedeira entre amigos termina com dois mortos em Manaus

Manaus/AM - Thiago Pereira Medina, 33 anos e Hilton Souza dos Santos, conhecido como Júnior, morreram na noite desta segunda-feira (26), após saírem de um bar e se desentenderem dentro de um carro. O caso aconteceu na Bernardo Guimarães, bairro do Parque São Pedro, em Manaus.

Segundo informações do tenente Marivaldo, Hilton estava consumindo bebida alcoólica com Thiago e Gracionei Brilhontes desde a tarde de domingo (25). Na noite desta segunda, eles saíram de um bar e Júnior, que estava no banco de trás de um veículo, atirou contra Thiago e Gracionei. Thiago morreu na hora e Gracionei foi levado com vida para um Pronto-Socorro no Campos Sales.

Hilton fugiu do local, e teria supostamente ameaçado de morte um mototaxista para que o levasse no comunidade Jesus Me Deu. Ao chegar ao local, teria trocado tiros com a polícia e também foi levado para o hospital, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil vai investigar o crime para saber a motivação para o tiroteio. Gracionei, o único sobrevivente, deverá prestar esclarecimentos logo que realizar procedimentos médicos.