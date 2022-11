Detentos ameaçavam e extorquiam vítimas de Manaus ao mostrar fotos de familiares nas redes sociais

Todos os indivíduos responderão por extorsão e organização criminosa e permanecerão no presídio de Igarassu, à disposição do Poder Judiciário.

Além do Amazonas, o grupo criminoso fez vítimas nos estados de Pernambuco, Bahia, Goiás, Rio Grande do Norte e Mato Grosso.

A Operação Ligação Interrompida foi deflagrada pela equipe do 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP), com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE).

Manaus/AM - Um grupo criminoso foi desarticulado, nesta sexta-feira (11), suspeitos de extorquir e ameaçar de morte as vítima. Os suspeitos são detentos do presídio de segurança máxima de Igarassu, em Pernambuco, que entravam em contato com moradores de Manaus.

