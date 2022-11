Membros de facção são presos por matar colegas após desentendimento em festa em Manaus

“Todos estão jogando a culpa para esse que morreu, o vulgo ‘Capel’, dizendo que ele é o autor dos disparos que matou as vítimas, que ele agiu sozinho, mas nós sabemos que não é isso, que eles fazem parte de uma organização criminosa, que tem um patrão ali no beco, e que depende dele essa autorização para matar ou não”, concluiu.

A delegada relatou ainda que os suspeitos alegaram que o mandante das mortes é Fabrício Daniel de Oliveira, de 25 anos, que foi executado em cima de um telhado no dia 27 de outubro no mesmo bairro.

Manaus/AM - Um grupo foi preso, nesta sexta-feira (11), suspeito de matar a tiros Lucas Bicara Aquino e Joel da Silva Florenc , que são membros da mesma facção criminosa. As mortes aconteceram no dia 10 de outubro desse ano, no Beco Luz e Vida, no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste.

