Detento do semiaberto é crivado de balas em plena luz do dia em Manaus

Manaus/AM - O detento do regime semiaberto Gustavo Lima da Silva, de 25 anos, foi assassinado a tiros nesta sexta-feira (11), na rua Francês Bacon, do bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Moradores da rua disseram para militares da 30 Companhia Comunitária que ouviram barulhos de tiros vindos da rua e quando foram ver do que se tratava, Gustavo ja estava agonizando no chão, e o assassino correndo com uma arma na mão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, mas apenas constatou a morte da vítima.

A Perícia criminal constatou que a vítima foi atingida com 9 tiros. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), e a Delegacia de Homicídios está responsável por elucidar o crime.