Detento que fugiu de hospital em Manaus usando colher acumula 300 anos de condenação

“Billy”, como é conhecido, é condenado a mais de 300 anos de prisão. De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), o criminoso possui 10 processos pelos crimes de homicídio, roubo, tráfico, furto e porte de armas. Pela Polícia Civil amazonense, o homem era investigado pela prática de ao menos 18 assassinatos.

Manaus/AM - Um detento do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) fugiu neste sábado (19) de hospital em Manaus, onde estava internado para realizar cirurgia de hérnia. Jeanderson dos Anjos Nogueira, o “Billy”, estava na Fundação Hospital Adriano Jorge e usou uma colher de plástico que abriu as algemas, e com lençóis conseguiu descer do primeiro andar para o térreo da unidade e sair em fuga.

