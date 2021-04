Detento é morto na frente de casa por motoqueiros em Manaus

Segundo informações, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos com arma de fogo. Benjamim morreu antes chegada do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Manaus/AM - Um detento do regime semiaberto, identificado apenas como Benjamim, de 21 anos, foi assassinado na frente da própria residência, na rua Marcos Barros, do bairro Novo Reino II, Zona Leste de Manaus.

