Descontrolado, jovem armado agride criança e membros de igreja em Manaus

Manaus/AM - Um jovem de 25 anos, foi preso na noite de sexta-feira (23), por agressão e disparos de arma de fogo em via pública, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar,, por volta de 23h40, a viatura 6036 foi acionada para atender a uma ocorrência na rua Bento Brasil, no Petrópolis, onde um rapaz estaria armado e agredindo membros de uma igreja, inclusive uma criança de 13 anos.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com várias pessoas na rua, informando que um jovem teria efetuado um disparo de arma de fogo, e em seguida havia se recolhido para um mercadinho. No estabelecimento, o indivíduo havia se trancado e se negava a falar com a equipe policial.

Com o apoio de viaturas da 1ª e 3ª Cicoms, e do pai do suspeito, que chegou ao local e abriu a porta lateral do mercadinho, os policiais adentraram o local e efetuaram a detenção do jovem, que não esboçou reação e mostrou onde se encontrava a arma utilizada no delito.

Diante do fato, o jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com as testemunhas, para os procedimentos cabíveis.