Armado com facas, trio invade ônibus e assalta passageiros em Manaus

Manaus/AM - Dois homens de 18 e 20 anos, e uma mulher de 41, foram presos por volta de 12h15 desse sábado (24), na av. Margarita, Nova Cidade, na Zona Norte.

Armados com facas, os suspeitos assaltaram passageiros da linha 560. Com eles, a polícia encontrou cinco celulares e uma bolsa com documentos.

O trio foi reconhecido pelas vítima e acabou sendo levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por roubo majorado.