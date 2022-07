Cunhado é preso suspeito de matar subtenente da PM na frente da família no Amazonas

Manaus/AM – Leandro da Silva Cavalcante, 37, foi preso nessa quarta-feira (27), suspeito de matar o próprio cunhado e subtenente da Polícia Militar, Ademar Magalhães, em janeiro deste ano no município de Manacapuru.

Ademar foi executado com 4 tiros de pistola na frente da esposa e do filho no momento em que chegava da igreja na casa onde morava no bairro Lago Azul. O crime foi motivado por desavenças familiares.

Segundo a Polícia Civil, durante as investigações foi descoberto que o autor dos disparos e o subtenente se conheciam, pois na ocasião do crime, Ademar chegou a abaixar o vidro para falar com o assassino.

A partir daí, as investigações se estreitaram e levaram à polícia ao nome de Leandro. Durante buscas na casa dele, os agentes encontraram a arma que pode ter sido usada no crime.

Conforme o delegado Rodrigo Torres, há indícios da participação de outras pessoas nos crimes e por isso, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências delas. Entre o material apreendido estão várias munições e aparelhos celulares e dinheiro.