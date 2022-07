Membro de facção é preso suspeito de torturar e matar rival no Amazonas

Manaus/AM - Jamerson Brito Reis, 19, foi preso nessa quarta-feira (27), suspeito de torturar e assassinar um homem no bairro Parque Caboclo, localizado no ramal do Chico Doido, no município de Manacapuru.

O crime ocorreu no dia 24 de outubro de 2021. Segundo a polícia, Jamerson e a vítima, identificada como Frank Stevens, eram membros de facções rivais e tiveram um desentendimento.

Com a ajuda de comparsas, Jamerson, então, decidiu sequestrar e torturar Frank e no fim, o matou com diversos tiros pelo corpo. Frank foi achado com as mãos e pés amarrados e sinais de espancamento.