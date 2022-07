Jovem é torturado e morto com facadas no pescoço no Amazonas

Manaus/AM – Braime Paixão, 19, foi encontrado morto com sinais de tortura, nessa quarta-feira (27), no bairro Teixeirão, no município de Parintins, no interior do Amazonas.

A vítima estava com as mãos e o pescoço amarrados e tinha vários hematomas nas costas e região das costelas. No pescoço também haviam várias marcas de perfurações provocadas por faca.

Braime estava jogado em um terreno, coberto com uma lona azul quando foi encontrado e foi conduzido ao IML. O jovem era morador do bairro Itaúna e deixa duas filhas gêmeas de apenas 1 ano.