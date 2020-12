Criminosos que atacaram banco em Cametá erraram cofre e fugiram sem nada

A quadrilha que tentou assaltar a agência do Banco do Brasil na madrugada de hoje (2) em Cametá, não teve sucesso e fugiu sem levar um centavo segundo o governador do Pará, Helder Barbalho.

O líder do estado conta que os assaltantes erraram o cofre e tiveram que deixar o local da mesma forma que chegaram, sem nada. Mas deixaram para o pânico no local e um refém morto, além de outro ferido.

O negócio é sério gente! E a cidade não tem recursos pra um negócio desse!Cametá pic.twitter.com/VIMtEoU5xT — John Victor (@DuarteVictor16) December 2, 2020

A polícia descobriu até o momento que ao menos 10 pessoas participaram da ação e que as mesmas fugiram em carros e barcos. Um dos automóveis usados por elas foi encontrado no fundo dentro do Itaperuçu e passa por perícia. A polícia tentam encontrar digitais neles que ajudem a chegar na identidades dos criminosos.

Explosivos do tipo dinamite também foram abandonados na rodovia BR-422, usada na rota de fuga. Este é o segundo assalto no mesmo modus operandi em dois dias. No fim da noite da última segunda-feira (30) e madrugada de terça (1), ao menos 30 homens orquestraram um mega assalto na cidade de Criciúma, em Santa Catarina.

Eles também fizeram reféns e mas conseguiram fugir levando bastante dinheiro.