Criminosos invadem cursinho e rendem alunos e funcionários em Manaus

Manaus/AM - Um curso de qualificação profissional localizado na Zona Leste de Manaus foi invadido por criminosos e teve os alunos e funcionários rendidos durante assalto, nesta quinta-feira (18).

De acordo com a polícia, os suspeitos entraram no local e anunciaram o assalto. Eles levaram celulares e pertences pessoais de cerca de 20 pessoas que estavam no momento da ação criminosa. Em seguida, os criminosos fugiram em um carro.

As câmeras de segurança registraram o crime e as imagens devem ajudar a polícia a identificar os suspeitos. Ainda conforme a PM, a direção do cursinho foi orientada registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).