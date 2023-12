Criminosos abandonam embarcação com 750 kg de drogas após perseguição no Amazonas

Manaus/AM - A polícia apreendeu 750 kg de drogas em uma embarcação após uma perseguição no interior do Amazonas. O caso aconteceu durante uma abordagem a uma embarcação que trafegava pela calha do Rio Içá, no Posto de Controle e Interdição Fluvial na madrugada deste domingo (24), véspera de Natal.

Segundo a polícia, após atitude suspeita dos indivíduos junto à embarcação, os militares do 2º PEF partiram em perseguição pela calha do rio, até que os indivíduos abicassem na margem, se evadindo do local, deixando a embarcação para trás, além da droga, objetos pessoais, combustível e munição calibre 16.

Depois de constatar que os indivíduos não se encontravam mais no local, a guarnição rebocou a embarcação até o 2º PEF. Foram encontrados um total de 750 kg de maconha tipo Skank.

A ação foi realizada pelo 2º Pelotão Especial de Fronteira, do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva.