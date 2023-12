No Natal, corpo é encontrado com marcas de tortura em matagal em Manaus

Manaus/AM - Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, nesta segunda-feira (25), dia de Natal, com marcas de tortura em um matagal na rua Pirineus, bairro São José, zona leste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o corpo foi encontrado por moradores que passavam pelo local. O homem estava com as mãos e pés amarrados e trajava apenas uma bermuda.

Conforme a perícia, o homem estava com marcas de tortura pelo corpo e sua cabeça foi totalmente enrolada com uma fita adesiva. Também há sinal de que a vítima já estava morta quando o corpo foi abandonado no local pelos criminosos.

A suspeita é que ele tenha sido espancado e asfixiado. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) que deve confirmar a causa da morte. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).