Criança de 7 anos e família são feitas reféns em assalto à casa em Manaus

Uma família foi feita refém no início da tarde desta quinta-feira (3), rua Mestre Florêncio, no bairro Parque Riachuelo, na Zona Oeste. Criminosos invadiram o local pela porta de trás e renderam os moradores. Eles haviam se mudado há cerca de 3 semanas.

O proprietário conta que ele, a esposa e a filha de sete anos ficaram sob o poder do grupo armado enquanto os criminosos vasculhavam toda a casa e recolhiam equipamentos e aparelhos eletrônicos. Eles também tomaram as alianças do casal e trancaram a família no banheiro antes de fugirem levando as chaves e o carro deles, um Kwid branco, de placa PHX 4A63.

As vítimas só foram libertadas depois que o homem conseguiu pedir ajuda de um pedreiro que estava trabalhando em outra residência próxima. A polícia foi acionada e já investiga o caso, a princípio, a suspeita é que um pedreiro contratado pela família possa estar envolvido no crime.