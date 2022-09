Criança de 2 anos ferida durante tiroteio morre em hospital de Manaus

Manaus/AM - Uma criança identificada como Milene Laís da Silva, de 2 anos, morreu na madrugada deste sábado (24) no Hospital e Pronto Socorro da Criança – Joãozinho. Ela deu entrada na unidade de saúde após cair do colo da mãe e bater a cabeça no chão durante um tiroteio, na Compensa, zona Oeste de Manaus.

