Dono de barbearia é executado com 15 tiros na cabeça em Manaus

Segundo os familiares, Lucas era usuário de drogas e estava na barbearia quando três criminosos invadiram o local e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Manaus/AM - Lucas Pereira Trindade, de 27 anos, foi morto com 15 tiros na cabeça dentro da própria barbearia, nesta sexta-feira (23), na rua Jordão, no bairro Nossa Senhora de Fátima, zona Norte de Manaus.

