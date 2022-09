Idosa leva facada no pescoço e marido de 80 anos fica ferido em assalto dentro de casa

A idosa, identificada como Amara Pereira da Silva foi evada para o Hospital Getúlio Vargas (HGV) após levar uma facada no pescoço. O marido dela, identificado como Nildo, teve ferimentos no corpo, mas não precisou ser levado para o hospital.

A polícia investiga neste sábado (24) o crime onde uma idosa de 78 anos foi esfaqueada no pescoço durante um assalto ocorrido na própria casa, em Timbi, em Camaragibe, no Grande Recife. O marido dela, de 80 anos, também sofreu agressões do bandido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.