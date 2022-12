Corpo em decomposição é encontrado por moradores em ramal na AM-010

A vítima, ainda não identificada, foi encontrada por populares e se trata de um homem. O mesmo deve passar por perícia no IML, que já está no local para fazer a remoção. Após os exames de necropsia, a causa da morte também deve ser revelada.

Manaus/AM – Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã de hoje (18), no quilômetro 30 do Ramal Água Preta, na rodovia AM-010, que liga Manaus ao município de Rio Preto da Eva.

