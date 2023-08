Corpo de jovem decapitado é achado em cova rasa no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM- A polícia encontrou, nesta terça-feira (8), o corpo do jovem Marcos Vinicius Noronha Lopes, 18, decapitado no último dia 3 de agosto no município de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas.

O corpo da vítima estava em uma cova rasa, em asa de uma região de difícil acesso, em uma área de mata. A cabeça já tinha sido encontrada dentro de um saco plástico em um terreno baldio perto de uma igreja, no bairro Monte Castelo.

Segundo a polícia, o crime foi motivado por guerra entre facções. Marcos não tinha ligação com o mundo do crime, mas foi morto por ser parente de um homem que fazia parte de uma facção rival a dos assassinos.

“A motivação do crime teria sido o fato da vítima ter parentesco com integrantes de uma organização criminosa rival a que os autores são membros”, falou o delegado Henrique Brasil.

As investigações apontam o envolvimento de aproximadamente dez pessoas na barbárie, sendo sete executores e três mandantes. A polícia trabalha na identificação dos suspeitos para realizar as prisões.

Marcos Vinícius ou “Marquinhos”, como era conhecido, desapareceu no dia 2 de agosto, após sair de casa para ir trabalhar. A cabeça dele foi encontrada por populares no dia seguinte e a notícia do crime abalou a família que pede justiça às autoridades.