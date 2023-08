Tablets furtados por funcionário de empresa eram vendidos para donos de loja em Manaus

“A função dele era na montagem e também no almoxarifado dessa terceirizada. Ele se aproveitou ali de conhecer todo o esquema da empresa, desviou a vigilância do segurança e conseguiu desviar esses 18 tablets”, destaca Leonardo.

Segundo o delegado Leonardo Marinho, Leonan trabalhava no almoxarifado da empresa há aproximadamente três anos, e aproveitou o conhecimento que tinha sobre a rotina do local para furtar os aparelhos.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.