Corpo de adolescente amazonense é encontrado em cova rasa em Rondônia

À polícia, testemunhas informaram que a vítima foi vista pela última vez, na noite de quinta-feira (24), no Residencial Morar Melhor, onde ela morava. O corpo da jovem, encontrado com marca de tiro na testa, foi reconhecido por familiares devido às tatuagens.

Manaus/AM - O corpo da adolescente Tauane Vitória de Melo Rodrigues foi encontrado, nesta sexta-feira (24), em uma cova rasa, em uma área de mata nas proximidades do Aeroclube, em Porto Velho, em Rondônia. Ela tinha 16 anos e era natural do município de Manicoré, interior do Amazonas.

