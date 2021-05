Confira lista de veículos roubados que foram recuperados em Manaus

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

A moto havia sido roubada momentos antes. O proprietário do veículo, um jovem de 19 anos, foi orientado a comparecer no local de resgate para receber a moto de volta.

Em outra ação, a equipe policial da 27ª Cicom localizou, via GPS, uma motocicleta modelo Honda CG 160 Fan, de cor vermelha e placa PHY-6A31, que estava abandonada na rua Dalcídio Jurandir, no conjunto Amazonino Mendes, no bairro Novo Aleixo, zona norte.

Por volta das 22h da última sexta-feira (30), a 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperou um veículo de modelo Fiat Palio, de cor prata e placa NOU-9B91, no bairro Alvorada, zona centro-oeste. O automóvel foi encontrado abandonado durante patrulhamento pela avenida Profª Cacilda Pedroso, no Conjunto Canaã.

