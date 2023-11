Com medida protetiva, mulher tem casa invadida e é agredida pelo ex em Manaus

“Devido ao estado alcoólico do infrator, a mulher interferiu e o indivíduo começou a puxar fortemente seu cabelo e desferiu socos em seu rosto. Diante da gravidade do ocorrido, representamos pela prisão preventiva do infrator e o prendemos na manhã desta segunda, no bairro Petrópolis, zona sul”, contou a Kelene Passos, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) sul-oeste.

