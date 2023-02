Com ferimentos no rosto, bebê de 3 meses é encontrada morta dentro de casa em Manaus

Manaus/AM - Uma bebê de 3 meses foi encontrada morta na noite deste sábado (4), dentro da residência onde morava com os pais, na avenida Real, do bairro do Mauazinho, na Zona Leste de Manaus.

A polícia afirmou que foi acionada por volta das 18h, com a denúncia de maus-tratos, e quando chegou ao local, viu a criança já sem vida, e com algumas escoriações no rosto.

O corpo da menina foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), que deverá emitir nos próximos 10 dias, um laudo com a causa da morte.

Os pais da criança foram levados para prestarem esclarecimentos na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).