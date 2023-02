Bares que vendem bebidas alcoólicas para adolescentes são alvo de operação no Amazonas

Manaus/AM - Bares e estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, na noite de sexta-feira (3), para coibir a venda de bebidas para menores de idade no município de Manaquiri, no interior do Amazonas.

A ação contou com o apoio das equipes da Polícia Militar, Polícia Civil da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manaquiri, Ministério Público do Amazonas (MP-AM), Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Tutelar.

Conforme a delegada Indra Leal, titular da 33ª DIP, no decorrer da ação, as equipes passaram em vários bares e estabelecimentos comerciais que estavam abertos ao público, para fiscalizar e orientar proprietários e consumidores sobre a proibição da presença de crianças e adolescentes desacompanhados, bem como em relação a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

“Também vistoriamos motocicletas, e três delas estavam sem placas ou adulteradas, o que resultou em apenas restrições administrativas aos donos”, informou Indra.

A autoridade policial ressaltou que a operação ocorreu de forma ordeira e destacou que mais ações serão realizadas no município, a fim de levar mais segurança e tranquilidade à população de Manaquiri.

Caso a população queira denunciar algum tipo de crime ocorrido no município, deve ligar para o número (92) 3363-1420, disque-denúncia da DIP de Manaquiri, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo. Contamos com a sua colaboração”, afirmou a delegada.