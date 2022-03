Com arma de brinquedo, dupla faz clientes e funcionários reféns em Manaus

Após alguns minutos de negociação e com a certeza de que não conseguiram sair da loja, a dupla decidiu se entregar e foi presa em flagrante. Ao final da ocorrência, a polícia constatou que as armas eram de brinquedos.

A dupla usou armas de brinquedo para render as vítimas, entre elas, uma criança. Todos foram colocados deitados no chão e proibidos de olhar para os suspeitos.

Manaus/AM - Dois homens foram presos após fazerem clientes e funcionários de uma ótica reféns no Centro. O caso ocorreu no último sábado (12).

